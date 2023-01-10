На Южном Урале в квартире нашли мертвыми пожилых супругов

В Златоусте Челябинской области в одной из квартир жилого дома нашли мертвой семью пенсионеров, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

В полицию обратились родственники пенсионеров. Они перестали выходить на связь с 1 января, никому не отвечали на телефонные звонки, не подходили к дверям, а свет в квартире все это время оставался включенным.

Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где пенсионеры были обнаружены погибшими. В настоящий момент устанавливается причина смерти пожилых людей.