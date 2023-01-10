В Новосибирске от холода треснул жилой дом

В Новосибирске в жилом доме на улице Римского-Корсакова в 30-градусные морозы увеличилась трещина. Владельцы квартир начали звонить в экстренные службы, сообщая о рушащемся доме. Один из жильцов сообщил, что на него падает потолок.

МЧС и коммунальщики, прибывшие на место, посчитали, что дом пока не рухнет, на нем всего лишь от морозов треснул шов. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что трещина была и раньше, на ней даже стоят "маяки" – специальные метки, по которым можно отмечать увеличение трещины. Сейчас специальная комиссия решает, признать ли дом аварийным, передает Telegram-канал "112".