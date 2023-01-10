10 Января 2023
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Политика За рубежом
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США рассматривают передачу Киеву бронетранспортеров Stryker, - Politico

Вашингтон рассматривает возможность включения современных бронетранспортеров Stryker в новый транш военной помощи Киеву, сообщает Politico.

"Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — пишет издание.

По данным источников издания, БТР должны помочь ВСУ отразить весеннее наступление российских военных.

На прошлой неделе Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву, общий размер которого составит рекордные $3 млрд. В пакет помощи, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы.

Теги: Stryker, США, Украина



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