США рассматривают передачу Киеву бронетранспортеров Stryker, - Politico

Вашингтон рассматривает возможность включения современных бронетранспортеров Stryker в новый транш военной помощи Киеву, сообщает Politico.

"Администрация может анонсировать пакет — со Stryker или без них — в конце следующей недели", — пишет издание.

По данным источников издания, БТР должны помочь ВСУ отразить весеннее наступление российских военных.

На прошлой неделе Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Киеву, общий размер которого составит рекордные $3 млрд. В пакет помощи, в частности, войдут боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные гаубицы.