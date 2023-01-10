Уральцу дали год за смерть знакомого в результате кораблекрушения

Житель поселка Калиново (Невьянский район) предстал перед судом после смерти своего знакомого в результате несчастного случая. Мужчины решили покататься на лодке, однако из-за непогоды произошло затопление, а в отношении свердловчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла 1 октября прошлого года, когда осужденный вместе с тремя знакомыми приехал на озеро Таватуй. С собой у 40-летнего свердловчанина была моторная лодка, на которой мужчины и собирались поплавать.

"При выезде на озеро осужденный, как владелец маломерного судна и лицо, осуществляющее непосредственное управление им с помощью установленного на нем двигателя, взяв на себя ответственность за безопасность перевозки людей, допустил нахождение моторной лодки на воде во время сильного волнения на озере при отсутствии оснащения судна необходимыми средствами безопасности", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Неблагоприятная гидрометеорологическая обстановка привела к затоплению лодки. Один из пассажиров не смог самостоятельно выбраться на берег, из-за чего скончался.

Невьянский городской суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.