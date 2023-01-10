10 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне увеличили свои траты на новогодних каникулах

Во время новогодних каникул траты россиян заметно выросли, пишет РБК. Расходы на развлечения, походы в продуктовые магазины и заведения общепита с 1 по 8 января 2023 года увеличились по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Больше всего вырос средний чек в кинотеатрах — на 16%, составив 745 руб. Расходы в продуктовых супермаркетах увеличились на 11%, средний чек составил 598 руб, на походы в рестораны (+6%) и кафе (+12%) — 1127 руб и 707 руб. соответственно.

Сократились траты россиян больше всего на электронику и бытовую технику — на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что россияне во время новогодних праздников 2023 года тратили больше, чем осенью или летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что траты россиян перед наступлением Нового года оказались минимальными за пять лет.

Теги: траты, новогодние каникулы, россияне



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