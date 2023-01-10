В Тюменской области следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары во время пожара

В Тюменской области следователи выясняют обстоятельства гибели супружеской пары во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Тела мужчины 1953 года рождения и женщины 1954 года рождения были обнаружены во время тушения пожара в деревянном доме по ул. Суворова, в селе Уктуз Бердюжского района, в 22.00, 9 января.

"По данному факту Голышмановским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи в обязательном порядке установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.