В Екатеринбурге горит Уральский политехнический колледж

В Екатеринбурге тушат пожар в политехническом колледже.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 10 часов 16 минут сработала пожарная сигнализация в здании по проспекту Ленина, 89 в уральской столице. Прибывшие на место огнеборцы установили, что из подвального помещения Уральского политехнического колледжа валит густой черный дым. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек.

Как отмечают в МЧС, поиск очага пожара и тушение осложняются сильным задымлением. Для координации сил и средств на месте развернут оперативный штаб. Проводится поэтажная проверка здания и тактическая вентиляция помещений.

Как уточнили в ведомстве, информации о пострадавших не поступало. В тушении пожара в колледже задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава. В данный момент огонь локализован. О причинах возгорания пока не сообщается.