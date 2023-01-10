10 Января 2023
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Наука и техника За рубежом
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Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании оказался неудачным

Британская космическая компания Virgin Orbit не смогла успешно осуществить первый в истории запуск спутников с территории Великобритании.

Ракета со спутниками должна была стартовать с борта самолета Boeing 747. Самолет вылетел с базы в графстве Корнуолл в 300 км от Лондона, но почти через два часа после этого компания сообщила, что запуск оказался неудачным.

"Похоже, что LauncherOne (запускаемая ракета – прим.ред.) столкнулся с аномалией, которая не позволит вывести эту миссию на орбиту", - сообщил директор по системному проектированию Virgin Orbit Кристофер Релф.

LauncherOne крепится под крылом Boeing 747. После взлета самолета компания сообщала, что ракета успешно отстыковалась и начала самостоятельный полет к орбите. Но второго запуска двигателя ракеты так и не произошло. Сейчас в Virgin Orbit изучают информацию с борта, чтобы понять причину случившегося.

Самолет при этом благополучно вернулся на базу.

Спутники на борту LauncherOne принадлежали семи клиентам, включая частные компании и государственные учреждения. Среди прочего, спутники должны были использоваться для предотвращения незаконного оборота оружия, контрабанды и терроризма, а также для снижения воздействия производства на окружающую среду.

Теги: virgin orbit, запуск, ракета, великобритания, спутник



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