10 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

СК проводит проверку из-за заражения челябинцев гепатитом А после обеда в кафе

В Челябинске СК проводит проверку по факту поступления в больницу местных жителей с гепатитом А после обеда в кафе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по предварительным данным, пострадавшие обедали в одном из кафе Центрального района города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется.

Напомним, Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после вспышки гепатита А. На предприятиях общественного питания были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Взяты пробы пищи, воды и смывы с объектов внешней среды.

Теги: гепатит А, кафе, проверка,



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Ранее 09.01.2023 08:44 Мск В Челябинске зафиксировали вспышку гепатита А


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