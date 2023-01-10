СК проводит проверку из-за заражения челябинцев гепатитом А после обеда в кафе

В Челябинске СК проводит проверку по факту поступления в больницу местных жителей с гепатитом А после обеда в кафе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, по предварительным данным, пострадавшие обедали в одном из кафе Центрального района города. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Количество пострадавших уточняется.

Напомним, Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после вспышки гепатита А. На предприятиях общественного питания были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Взяты пробы пищи, воды и смывы с объектов внешней среды.