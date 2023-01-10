Власти хотят в разы увеличить аудиторию российских сервисов

Власти России планируют за семь лет увеличить аудиторию российских digital-сервисов. Рост должен составить от десятка процентов до нескольких раз в зависимости от ресурса. Такие цели указаны в дорожной карте развития общесистемного программного обеспечения (ПО) в России до 2030 г.

Аудитория соцсетей и мессенджеров должна вырасти на четверть (до 120 млн человек), RuTube – более, чем в четыре раза (до 48 млн), а число пользователей онлайн-кинотеатра Wink "Ростелекома" – в девять с лишним раз (до 83 млн). Об этом говорится принятом Правительством в середине декабря документе под названием "Новое общесистемное программное обеспечение" (НОПО), с полной версией которого знакомы "Известия".

Вместе с НОПО правительственная комиссия по цифровому развитию утвердила и другую софтверную дорожную карту – "Новое индустриальное программное обеспечение" (НИПО). В разработке карт участвовало около 200 компаний, которые предложили более 300 проектов, отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Проекты дорожных карт на общую сумму более 200 млрд руб. будут реализованы за счет собственных средств компаний, в том числе в рамках заключения соглашений с правительством о создании условий по обеспечению гарантированного спроса на продукты.

Эксперты говорят, что для социальных сетей и мессенджеров такой сценарий развития можно реализовать, но раскрутить подобным образом отдельно взятый онлайн-кинотеатр будет сложно из-за высокой конкуренции в этом сегменте рынка.

"Сложно, к примеру, представить российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более половины нынешнего населения РФ, ведь есть множество альтернативных ресурсов", — сказал Директор Института исследований интернета Карен Казарян.