Эстония до конца января представит механизм ареста российских активов

Эстония планирует представить к концу января юридический план ареста российских активов, сообщило агентство Bloomberg. Страна начала процесс подготовки к передаче Украине средств, которые были заморожены в рамках санкций ЕС.

Отмечается, что Эстония намерена представить план к тому времени, когда Еврокомиссия разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться 300 миллиардами евро из резервов Центробанка РФ, а также замороженными активами россиян, находящихся под санкциями.

По оценкам эстонского органа по борьбе с отмыванием денег, замороженные средства на принадлежащих россиянам счетах в стране составляют почти €20 млн, передает ТАСС.

Напомним, в октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. По данным Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму около 68 миллиардов евро.