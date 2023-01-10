Впервые за 49 лет. 9 января 2023 года побит погодный рекорд в Екатеринбурге

9 января в Екатеринбурге побит погодный рекорд для этой даты за последние 49 лет. Об этом в своем Telegram-канале написал метеоролог Алексей Пулин. По его словам, последний раз такие морозы были в городе в январе 1974 года.

"Дневной максимум: -24.5. Среднесуточная температура: -26.2 (-11.5 к норме) - самый холодный день 9 января с 1974 года. Ночной минимум: -27.6", - написал Пулин.

Метеоролог отметил, что днем температура понизилась на 11,5 градусов ниже нормы, однако уже во вторник центр антициклона сместится в район Среднего Поволжья. По его словам, именно антициклон определяет холодную погоду к западу от Уральских гор.

"Сочетание арктической воздушной массы и температурных инверсий в антициклоне обеспечивает ночью 10 января низкие температуры в Поволжье, Предуралье и на Южном Урале. Влияние центра антициклона коснется только юго-западных районов Свердловской области. Именно там ночью 10 января ожидается похолодание, близкое к -40", - добавил Пулин.

Терпеть непогоду свердловчанам придется до выходных: в Екатеринбурге максимально усиление ветра ожидается в четверг и в пятницу. При этом уже в ближайшие дни на Урал придут теплые воздушные массы, из-за чего ожидаются облачность и осадки.

В среду ночью -20, днем -16, четверг ночью -16, днем -13, в пятницу ночью -13, днем -9, в субботу ночью -10, днем -8, в воскресенье ночью -12, днем -10.