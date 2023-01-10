Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах. Решение было принято еще 22 декабря 2022 года. Разрешение будет действовать в течение пяти лет, его выдали компании TVR Studios B.V., передает "Коммерсант".

На сайте медиарегулятора Нидерландов говорится, что канал подал заявку на регистрацию 6 декабря – в тот же день, когда регулятор в Латвии аннулировал выданную ранее "Дождю"* лицензию. Власти прибалтийской страны приняли такое решение после ряда высказываний ведущих канала, которые расценили как слова поддержки действий ВС РФ на Украине.

В России вещание канала было заблокировано.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ