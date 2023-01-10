"Не вижу никого, кроме Большунова". Дарио Колонья оценил тех лыжников, кто мог бы бросить вызов Клебо

Известный швейцарский лыжник Дарио Колонья оценил третий титул норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо на "Тур де Ски".

По словам Колоньи, Клебо превосходит всех спортсменов как на коротких, так и на длинных дистанциях.

"Клебо является невероятным спортсменом, он способен на всё что угодно. Он может выиграть "Тур де Ски" ещё четыре или пять раз. Я не вижу никого, кроме Александра Большунова, кто мог бы бросить вызов Клебо. Но россиянина здесь нет", − цитирует championat.com слова Колоньи.

Отметим, что в минувшее воскресенье пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо в третий раз в карьере выиграл многодневную гонку "Тур де Ски". Норвежец также лидирует в общем зачёте Кубка мира. Российские лыжники решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) отстранены от участия в международных стартах на неопределённый срок.