Уралец жестоко убил соседа, который подключился к его электросетям

На Среднем Урале осужден молодой человек за убийство своего пожилого соседа. Пенсионер пользовался чужим электричеством.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в апреле прошлого года в одном из населенных пунктов Нижнесергинского района: на тот момент несовершеннолетний уралец поругался с пожилым соседом. После этого он избил старика кулаком, ногами и битой. Пенсионер скончался на месте от полученных травм.

Как выяснилось в ходе следствия, поводом для жестокой расправы стало то, что пожилой мужчина незаконно подключился к электрическим проводам домовладения своего соседа. Последнему это не понравилось и он решил разобраться, что привело к убийству.

Как отметили в прокуратуре, свою вину уралец признал частично. Нижнесергинский районный суд назначил ему пять лет лишения свободы. Отбывать срок молодой человек будет в колонии общего режима.