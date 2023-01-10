Bloomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель

Российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле потолка, введенного G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства Argus.

По данным агентства, цена на российскую нефть марки Urals в порту Приморск 6 января составляла меньше $37,80 за баррель. Мировой эталон Brent в тот же день стоил $78,57 за баррель.

Издание отмечает, что эмбарго Евросоюза и ограничение стоимости на российское сырье сделали Россию более зависимой от Китая и Индии. Москва вынуждена продавать нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Как заявлял отвечающий в Argus за мониторинг в Европе Майкл Кэролан, в Африке и на Ближнем Востоке (регион EMEA), в большей степени фактором, повлиявшим на снижение цены Urals, стала потеря европейского рынка, а не введение потолка цен.