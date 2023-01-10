10 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: RT

Убийца экс-премьера Японии Абэ признан вменяемым

Безработный японец Тэцуя Ямагами, застреливший летом 2022 г. экс-премьера страны Синдзо Абэ, по итогам принудительной психиатрической экспертизы, которая проводилась с июля прошлого года, признан вменяемым. После этого он переведен из закрытого медицинского учреждения в полицейскую тюрьму города Нарам.
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Ожидается, что Ямагами до 13 января будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием, пишет ТАСС. В ходе допросов он заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения".

Напомним, 8 июля 2022 г. Абэ выступал перед своими сторонниками с предвыборной речью, когда в него совершил два выстрела вооруженный мужчина. 67-летний Абэ был ранен в грудь и в шею. Политик скончался в больнице Медицинского университета Нары.

Теги: Синдзо Абэ, , экспертиза



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