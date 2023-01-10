Южный подъезд в Нижний Тагил перекрыли до очистки дорог от снега

Сотрудники ГИБДД временно закрыли движение на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Причиной стало обильное количество снега на дороге, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

"Из-за недостатков зимнего содержания на территории Нижнего Тагила перекрыта автодорога Южный подъезд от улицы Садоводов до поселка Старатель в направлении автодороги "Екатеринбург - Серов", - говорится в сообщении.

По этой же причине перекрыт участок автодороги "Камышлов - Сухой Лог" с 14 км. по 37 км. Движение будет восстановлено после очистки дорог от снега и устранения всех недостатков зимнего содержания дорожной части.