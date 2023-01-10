СК расследует смерть женщины после операции в больнице Нижнего Тагила

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело после смерти женщины в медицинском учреждении. Сейчас в обстоятельствах разбирается Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, в декабре 2022 года в одну из больниц Нижнего Тагила обратилась местная жительница. Медики прооперировали женщину, после чего она скончалась.

Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Сотрудники СКР допрашивают свидетелей и изучают медицинскую документацию.

Напомним, недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в причинах смерти пятимесячного ребенка в Нижнем Тагиле.