10 Января 2023
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Фото: Wologda.ru

Генерал ФСБ получил руководящий пост в Промсвязьбанке

Бывший руководитель управления ФСБ по Сахалинской области, а позже - по Приморскому краю, генерал-майор Игорь Стручков вышел на работу в Промсвязьбанк. Его должность в ПСБ не названа, известно лишь то, что она руководящая.
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О назначении Стручкова рассказали РБК два источника, близких к банку. Руководство ПСБ, который принадлежит правительству и специализируется на работе с оборонно-промышленным комплексом, засекречено. С 2018 г. банк возглавляет Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра и главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова.

Стручков, работавший в органах госбезопасности с 1991 г., в 2011-м возглавил управление ФСБ по Еврейской автономной области, а в 2012 г. – УФСБ по Сахалинской области.

Теги: Игорь Стручков, Промсвязьбанк



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