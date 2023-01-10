На брошенных картах украинских военных нашли планы наступления на Ростов и Таганрог

Командование войск на Украине намеревалось наступать на Ростов-на-Дону и Таганрог.

Отметки об этом полугодовой давности найдены на картах, которые были брошены на украинских позициях под Авдеевкой. Как сообщил командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч", карты были отпечатаны еще по советским лекалами. Например, Мариуполь назывался Ждановым. Однако сверху были нанесены актуальные пометки о расположении российских и украинских войск в ходе спецоперации.

"Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, ЛНР, также Харьков - движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. Поэтому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели захватить", - отметил "Саныч".

Документы переданы компетентным органам. По словам специалистов, отметки о наступлении написали на картах не позднее июля 2022 года.