10 Января 2023
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Политика В России
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Госдума может принять в январе новый "закон Димы Яковлева"

В России предлагают установить запрет на усыновление и опекунство детей-сирот гражданами недружественных стран, тем самым фактически применив меры, которые сейчас действуют в отношении США и известны, как "закон Димы Яковлева".

Соответствующий проект закона может быть принят в первом чтении 24 января. Инициативу разработали депутаты четырех фракций. По их словам, в текущих условиях недружественные страны, по сути, прекратили с Москвой диалог по многим направлениям, в результате чего российские дети могут оказаться в абсолютно незащищенном положении.

Законопроект был внесен в нижнюю палату еще летом прошлого года представителями четырех парламентских фракций — ЛДПР, КПРФ, "Справедливой России — За правду" и "Новых людей".

Как сообщила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, комитет рассмотрит законопроект 18 января. "Думаю, что мы его поддержим и он будет вынесен на заседание Госдумы 24 января, которая также единогласно за него проголосует", — отметила она.

Отмечается, что в текущей ситуации отдавать детей в недружественные страны "просто преступно", а маленькие россияне вряд ли в 18 лет захотят получить паспорт РФ после того, как вырастут в условиях антироссийской пропаганды и русофобии.

Ситуацию осложняет и то, что, пересекая границу, ребенок выходит из поля действия юрисдикции РФ и ему уже нельзя помочь, сообщают "Известия". 

Теги: Госдума, дети, усыновление, опекунство



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