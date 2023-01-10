10 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Правительство РФ и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский финрынок

Кабмин и Центробанк России планируют создать стимулы для вложений инвесторов из дружественных стран в отечественные финансовые активы.

Об этом говорится в Стратегии развития финрынка страны до 2030 года. Власти хотят упростить работу российских финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, создать благоприятные налоговые условия обслуживания нерезидентов брокерскими и управляющими компаниями, а также развивать выпуск ценных бумаг в России эмитентами из дружественных юрисдикций.

Из документа следует, что существенное изменение геополитической ситуации и переориентация внешнеторговых и финансовых отношений на дружественные страны ставят новые задачи в сфере развития финансового рынка. При взаимодействии с иностранными государствами могут быть использованы разноформатные модели, учитывающие современное состояние развития финансового сектора в России и странах-партнерах.

В стратегии отмечается, что российский финрынок продолжает придерживаться принципа открытости и доступности иностранным инвесторам в той мере, которая не противоречит принципам поддержания финансовой устойчивости и национального суверенитета, добавляется в стратегии, сообщают "Ведомости".

Теги: правительство РФ, ЦБ РФ, финрынок, инвесторы, инвестиции



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