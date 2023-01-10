10 Января 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба компании Fresh Auto

Продажи новых автомобилей в России упали более чем вдвое

В России в 2022 году рынок новых легковых автомобилей снизился на 59% до 626 тыс. 300 единиц.
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Об этом следует из данных "Паспорта промышленного консалтинга" – совместного предприятия аналитического агентства "Автостат" и системы электронных паспортов транспортных средств.

Эти данные цифры совпадают со статистикой регистраций новых легковушек в прошлом году. По подсчетам "Автостат инфо", в 2022 году на учет в РФ было поставлено 629 тыс. 923 автомобиля, что на 58% меньше по сравнению с 2021 годом. Таким образом, рынок легковушек в стране за прошедший год откатился к уровням второй половины 1990-х годов.

Отмечается, что отечественная Lada — одна из самых продаваемых машин. В текущем году авторынок ждет уверенное восстановление, сообщают "Ведомости".

Вероятно, будущее российского авторынка — за китайскими брендами, так как Китай делает свои чипы. Американские и европейские автомобили везут авто по параллельному импорту, но такие машины ставят перед владельцами проблему запчастей, даже не оригинальные выросли в цене на 20-40%, есть вероятность, что оригинальные найти будет все сложней. А отечественный автопром задирает цены несообразно выше, чем предлагает качество.

Теги: авторынок, автомобили, транспорт



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