10 Января 2023
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Политика В России
Фото: er.ru

"Единая Россия" лишит партбилета поехавшего в ОАЭ вологодского депутата

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в праздничные дни было несколько "резонансных ситуаций", когда члены партии "проявили себя неадекватно".

По его словам, отправившегося в ОАЭ депутата Вологодской областной Думы Дениса Долженко лишат партбилета 10 января. 6 января он опубликовал в соцсети "ВКонтакте" пост, находясь при этом в Дубае.

Парламентарий подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, "а бегать в такой мороз не очень комфортно", поэтому он "прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился".

"Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета. Добегался", - отметил Турчак в Telegram.

Он подчеркнул, что сегодня все "делают свой выбор - с кем быть и кем быть, что делать или не делать".

Напомним, "Единая Россия" приостановила членство в партии тобольского депутата из-за ДТП.

Также сообщалось, что "Единая Россия" продолжает чистить базу своих сторонников перед стартом большого электорального цикла - в текущем году пройдет серия крупных региональных кампаний, а в 2024 году – выборы главы государства.

Теги: Единая Россия, депутаты,



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