В Госдуме предложили установить выплаты ветеранам ВОВ

ЛДПР подготовила проект закона, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в 75 тыс. руб. ко Дню Победы.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", — сказано в пояснительной записке к документу.

Меру могут распространить на участников, инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", тех, кто награжден знаком "Житель осажденного Севастополя", а также на вдов военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, следует из текста проекта в Telegram замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.