Банковские вклады стали наиболее доходным инструментом в 2022 году

Банковский депозит в рублях показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году.

Как говорится в исследовании FinExpertiza, при размещении 100 тыс. руб. на вкладе в начале 2022 года инвестор мог заработать 7,7 тыс., а в корпоративных облигациях — 7,2 тыс. руб. При этом вложив эту сумму в отечественные акции, можно было потерять почти 40%.

Участники рынка говорят, в 2023 году вклады вряд ли сохранят свою относительную привлекательность. Их доходность составит около 7,5%. Более перспективными могут стать инвестиции в ОФЗ, а также подешевевшие акции ряда госбанков, ритейлеров и IT компаний, сообщают "Известия".

Ранее банки в России начали охоту за так называемыми 13-ми зарплатами и бонусами граждан.