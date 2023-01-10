Сбербанк повышает ставки по ипотечным кредитам

Сбербанк с 10 января повышает ставки по ипотечным кредитам по базовым программам вторичного и первичного жилья.

Рост составит 0,5 процентного пункта. Теперь минимальная ставка и в том, и в другом сегменте увеличилась до 10,9% годовых вместо 10,4%. Стоимость заимствования облигаций федерального займа на рынке растет на протяжении месяца, и такая динамика приведет к тому, что еще большему числу банков придется корректировать ставки, заявил представитель Сбербанка. "Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", - отметил он.

Ставки по ипотечным программам с государственной поддержкой составят минимум 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке. Кредит по программе "Семейная ипотека" можно оформить по ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.

Повышают ставки по ипотеке и другие российские банки. В основном они отчитываются о росте ставок по льготной ипотеке, но ужесточение затронуло не только ее, сообщает РБК.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о росте в последние две недели выдачи ипотечных кредитов.