10 Января 2023
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Общество Сибирский ФО
Фото: Накануне.RU

Получили срок алтайские врачи, заколовшие девочку катетером

По три года колонии дал алтайским врачам за то, что они насмерть закололи годовалую девочку в попытке поставить ей катетер.

Как заявила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, приговор вынес Советский районный суд региона. По делу проходили заместитель главного врача и врач анестезиолог-реаниматолог краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Советская ЦРБ".

Как установил суд, в январе 2021 года в лечебное учреждение с ожогами тела, не угрожающими жизни и здоровью, поступила годовалая девочка. "Двумя врачами была проведена катетеризация подключичной вены ребенку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. В результате действий врачей девочка скончалась. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься врачебной деятельностью сроком на 2 года", - отметила Антошкина.

На теле ребенка обнаружили 49 проколов, сообщает РИА "Новости".

Теги: врачи, дети, Алтай



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