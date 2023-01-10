На Украине заявили о гибели полковника Юрчика в районе Соледара

Государственная пограничная служба Украины сообщила о гибели полковника Юрия Юрчика в районе Соледара.

"Сегодня в последний путь проводили погибшего под Соледаром пограничника Юрия Юрчика. Вчера на направлении Соледара был массированный обстрел, унесший жизнь полковника Юрия Юрчика", - следует из сообщения ведомства в Telegram.

Отмечается, что Юрчик руководил обороной на огневых позициях, где в настоящее время ведутся упорные бои.

Соледар находится на территории ДНР, но в настоящее время он под контролем Украины.

В конце декабря сообщалось, что подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают активные наступательные действия в районе города Соледар. С юго-востока русские отряды продвигались от села Бахмутское, где "вагнеровцы" взяли штурмом здание школы, которое другие подразделения долгое время не могли отбить у противника.