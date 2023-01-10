В Норильске самолет выкатился за пределы взлетной полосы

В Норильске самолет Boeing 737-800 авиакомпании NordStar выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Инцидент произошел около 9 часов утра во вторник. Самолет выполнял разворот к исполнительному старту, когда оказался за пределами ВПП, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Самолет должен был вылететь в столичный аэропорт Домодедово.

"На борту самолета находилось 116 пассажиров и 6 членов экипажа. В настоящее время пассажиры размещены в здании аэровокзала, борт отбуксирован на стоянку для оценки технического состояния", - добавили в надзорном ведомстве.

Сейчас прокуратура проводит проверку.

Накануне во время взлета выкатился за пределы ВПП самолет в пермском аэропорту Большое Савино. На борту находилось более 180 человек, никто не пострадал, самолет цел.