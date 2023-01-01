В Москве и Петербурге рекордно теплая погода. Но скоро все изменится

Новогодняя погода в столицах России побила все рекорды.

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха достигла отметки 4,8 градуса тепла. Температура в Москве составила плюс 4,3 градуса. Таким образом, и тут установлен новый рекорд тепла для 1 января. Об этом сообщает ТАСС.

Однако к рождеству ситуация изменится. В Москве ожидается днем до минус 20 градусов, ночью - до минус 30, предупреждает РИА Новости