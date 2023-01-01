Новогодний миллиард в лотерею выиграл житель Нижнего Новгорода

Новогодний миллиард в лотерее "Русское лото" выиграл житель Нижнего Новгорода. Кроме того, 75 человек выиграли по миллиону рублей.

РИА Новости со ссылкой на Столото сообщает, что в первый день нового года в "Русском лото" выигрышными стали более 8 миллионов 32 065 билетов. Кроме миллионных и миллиардного джек-потов, разыграли 59 призов по 423,7 тысячи и 14 по 714,3 тысячи рублей.

В праздничном тираже было разыграно более 2,5 миллиарда рублей.