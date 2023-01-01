01 Января 2023
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Происшествия Украина
Фото: t.me/bbbreaking / telegram-канал &quot;Раньше всех. Ну почти.&quot;

Энергосистеме Украины нанесены беспрецедентные повреждения

В "Укрэнерго" сообщили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы, на восстановление которой могут уйти годы. Об этом заявил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, достаточно большая часть объектов или повреждена, или уничтожена. "И мы говорим не только про подстанции "Укрэнерго", мы говорим, к сожалению, и про электростанции: тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов", - заявил Кудрицкий в эфире единого новостного телемарафона.

Он отметил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины могут уйти годы. Резервное оборудование не рассчитано на долговременную работу, хоть и помогает уменьшить дефицит в энергосистеме, резервные схемы питания менее надежны, приводит слова главы "Укрэнерго" Коммерсантъ.

С октября Россия наносит массированные удары по энергосистеме Украины. 16 декабря "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. 27 декабря МВД Украины заявило, что в стране повреждено 702 объекта критической инфраструктуры.

Теги: энергосистема, повреждения



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