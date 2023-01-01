01 Января 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: t.me/mod_russia

В Свердловской области создали оперативный штаб для удовлетворения потребностей Минобороны

Губернатор Свердловской области создал и возглавил оперативный штаб, который займется удовлетворением потребностей вооруженных сил.

В руководство штаба, помимо Евгения Куйвашева, вошли его первый заместитель Алексей Шмыков, заместитель Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, а среди рядовых членов организации военком области Юрий Аксенов, врио начальника управления Штаба ЦВО Михаил Выдрин, омбудсмен Татьяна Мерзлякова, начальник УФСБ Игорь Николаев, глава УФССП Альбина Сухорукова, начальник управления Росгвардии Константин Шуршин, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, министры и заместители губернатора.

В тексте документа, опубликованного на областном портале правовой информации, сообщается, что оперштаб будет заниматься защитой населения от ЧС природного и техногенного характера, а также удовлетворением потребностей вооруженных сил, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения. Еще одна задача штаба - организация охраны стратегических военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта, связи и энергетики. 

Теги: оперативный штаб, потребности минобороны



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