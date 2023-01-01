8 миллионов россиян стали невыездными из-за долгов. Это рекорд

К новому году число россиян, ставших невыездными из-за долгов, достигло рекордного за 15 лет числа в 8 миллионов. За год их число почти удвоилось - на декабрь 2021 года ограничения выезда действовали в рамках 4,6 млн исполнительных производств.

Число невыездных достигло максимального показателя за 15 лет, которые применяется такое ограничение, и общая динамика показывает продолжение роста, сообщает ТАСС.

10 лет назад в списках невыездных значились порядка 300 тысяч человек, в 2016 году - порядка 1 млн, то уже в декабре 2019 года - 3,4 млн. К началу лета прошлого года невыездными были 5,5 млн россиян.

Наиболее часто в последнее время ограничение права на выезд за рубеж применяется в отношении должников по алиментам, кредитным платежам и долгам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Только в 2021 году невыездные россияне выплатили долги на общую сумму свыше 55,5 млрд рублей.