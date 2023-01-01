01 Января 2023
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Происшествия Южный ФО ДНР и ЛНР
Фото: news.myseldon.com

В Ростовской области разыскивают шестерых заключенных, сбежавших из ЧВК "Вагнер"

В Ростове-на-Дону разыскивают шестерых заключенных, завербовавшихся в ЧВК "Вагнер" и сбежавших из учебного центра. 

По сообщению Коммерсанта со ссылкой на местные СМИ, ориентировки развешены в кафе и ресторанах. Из объявления следует, что осужденные сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области. В их числе трое гражданин Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Изданию подтвердили в правоохранительных органах, что сбежавших бойцов ищут в Ростове-на-Дону.

О побеге шестерых вооруженных заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", стало известно 30 декабря. Осенью СМИ сообщали о вербовке заключенных российских тюрем в ряды ЧВК для участия в СВО.

 

Теги: чвк вагнера, осужденные, побег



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