В Ростовской области разыскивают шестерых заключенных, сбежавших из ЧВК "Вагнер"

В Ростове-на-Дону разыскивают шестерых заключенных, завербовавшихся в ЧВК "Вагнер" и сбежавших из учебного центра.

По сообщению Коммерсанта со ссылкой на местные СМИ, ориентировки развешены в кафе и ресторанах. Из объявления следует, что осужденные сбежали из учебного центра ЧВК в Краснодарском районе Луганской области. В их числе трое гражданин Узбекистана и по одному — России, Белоруссии и Киргизии. Изданию подтвердили в правоохранительных органах, что сбежавших бойцов ищут в Ростове-на-Дону.

О побеге шестерых вооруженных заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер", стало известно 30 декабря. Осенью СМИ сообщали о вербовке заключенных российских тюрем в ряды ЧВК для участия в СВО.