В России станет больше полицейских - Путин расширил штат

Президент Владимир Путин своим указом расширил предельную штатную численность МВД на 27 тысяч человек - с сегодняшнего дня штат увеличен на 27 тысяч человек, до 922 тысяч человек.

"Установить предельную штатную численность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий)... с 1 января 2023 года в количестве 922 061 единицы, в том числе 770 599 сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 17 823 федеральных государственных гражданских служащих, 133 639 работников", - говорится в указе главы государства.

До этого предельная штатная численность органов внутренних дел составляла 894,9 тысячи человек, уточняет РИА Новости.

Увеличение штатной численности продолжится в 2024 и 2025 годов. С 2024 года она составит немногим более 934 тысяч, а с 2025-го - свыше 938 тысяч человек.

В октябре прошедшего года глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании фракции СРЗП в Госдуме заявил, что ведомству нужно набрать 42 тысячи сотрудников для работы на новых территориях к 2026 году.