Госпошлины на Госуслугах в России подорожали на 30% с 1 января

С 1 января перестала действовать скидка 30% на оплату госпошлин через портал "Госуслуг". Скидка действовала с 2017 года и дважды продлевалась, однако в этом году Министерство финансов приняло решение ее отменить.

Таким образом, например, оформление загранпаспорта нового образца подорожало с 3,5 тысяч рублей до 5 тысяч. Это касается и пошлин за регистрацию автомобиля, бракосочетание, замену водительского удостоверения. С учетом этих дополнительных доходов сверстан бюджет на ближайшую трехлетку.

Изначально скидка должна была действовать до 2019 года, затем ее продлили до начала 2021-го, а после и до 1 января 2023 года. В октябре 2022 года Минфин объявил, что продления скидки не предусмотрено.

Добавим, чо оплата водительских штрафов на портале по-прежнему сохранена со скидкой 50%.