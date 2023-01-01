Семеро детей и двое взрослых пострадали при пожаре в Тыве в новогоднюю ночь

Девять человек пострадали при пожаре в четырехквартирном деревянном доме по улице Чапаева в Кызыле. В числе пострадавших семеро детей. Два человека в реанимации. Причины пожара еще не установлены. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики Тыва.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения была информация о том, что в квартире, в которой горели открытым пламенем веранда и крыша, находятся двое детей в возрасте 4 и 6 лет. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры пожарными были спасены двое малолетних детей. Пожар общей площадью 80 кв.м. был оперативно потушен.

Пострадавшие в результате пожара – двое взрослых и семеро детей, госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени и отравлением угарным газом, трое отпущены на амбулаторное лечение.

Один взрослый, получивший ожоги лица, туловища и конечностей I и II степени 80% поверхности тела, и ребенок 6 лет с ожогами конечностей и туловища III степени находится в реанимационном отделении Республиканской больницы №1.