Семеро детей и двое взрослых пострадали при пожаре в Тыве в новогоднюю ночь

01 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Сибирский ФО В России
Фото: Накануне.RU

Семеро детей и двое взрослых пострадали при пожаре в Тыве в новогоднюю ночь

Девять человек пострадали при пожаре в четырехквартирном деревянном доме по улице Чапаева в Кызыле. В числе пострадавших семеро детей. Два человека в реанимации. Причины пожара еще не установлены. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики Тыва.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения была информация о том, что в квартире, в которой горели открытым пламенем веранда и крыша, находятся двое детей в возрасте 4 и 6 лет. Звеном газодымозащитной службы из горящей квартиры пожарными были спасены двое малолетних детей. Пожар общей площадью 80 кв.м. был оперативно потушен.

Пострадавшие в результате пожара – двое взрослых и семеро детей, госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами различной степени и отравлением угарным газом, трое отпущены на амбулаторное лечение.

Один взрослый, получивший ожоги лица, туловища и конечностей I и II степени 80% поверхности тела, и ребенок 6 лет с ожогами конечностей и туловища III степени находится в реанимационном отделении Республиканской больницы №1.

Теги: пожар, пострадавшие, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети