При пожаре на Ростовской атомной электростанции погиб человек

При пожаре на Ростовской атомной электростанции погиб человек.

Пожар произошел вечером накануне в блочном трансформаторе энергоблока №3. Погиб один работник станции, один пострадавший госпитализирован.

Отмечается, что загоревшийся энергоблок находился на плановом ремонте с 1 декабря. По данным пресс-службы, сейчас в работе на Ростовской АЭС находятся энергоблоки №1, 2 и 4. О причинах возгорания не сообщается, передает Коммерсант.

На данный момент нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фонд на станции не менялся и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, не превышая естественных фоновых значений, заключила пресс-служба.

Ростовская АЭС обеспечивает 50% производства электроэнергии в Ростовской области. Электроэнергия от Ростовской АЭС по шести ЛЭП-500 поступает в Волгоградскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, по двум ЛЭП-220 – в Волгодонск.