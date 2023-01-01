Путин поздравил с новым годом северокорейского коллегу

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с новым годом.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ыну новогодние поздравления направил целый ряд глав государств, общественных деятелей и политиков, включая президента РФ, председателя КНР, президентов Белоруссии, Монголии, Сингапура, Туркмении, Армении, Азербайджана, премьер-министр Индии и другие.

Отмечается, что северокорейского лидера поздравили и ряд глав политических организаций из России, Португалии, Вьетнама, Индонезии, общенациональный секретарь Социалистической рабочей партии США, гендиректор Секретариата ООН в Вене, президент Международного фонда развития сельского хозяйства.