Медведев онлайн проголосовал на выборах в думу Москвы

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев проголосовал на выборах в думу Москвы, передает корреспондент Накануне.RU. Об этом политик сообщил в своих соцсетях.

Политик проголосовал онлайн.

"Принял участие в голосовании на выборах муниципальных депутатов Москвы", - говорится в сообщении, к которому прикреплена видеозапись голосования бывшего президента и премьер-министра России.

"Удобно", - оценил он после голосования. "Ваш голос учтен", - также зачитал политик надпись на экране. Медведев не первый раз голосует онлайн. Год назад на выборах депутатов Госдумы он также воспользовался электронным способом волеизъявления.

Напомним, сегодня в регионах России началось голосование на выборах разных уровней.

По их итогам будет замещено более 31 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей, включая губернаторские. В зависимости от региона выборы будут проходить на протяжении одного-трех дней.

Избирательные участки закроются они 11 сентября. Уже открылись участки на Камчатке, где проходят выборы в городскую думу Петропавловск-Камчатского городского округа. На Сахалине выбирают депутатов областной думы.

Иностранных наблюдателей не будет на предстоящих выборах в России. Как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, согласно международным договорам, они должны присутствовать только на федеральных выборах.