На Донбассе число погибших от обстрелов выросло до семи человек

Сегодня в Донецкой Народной Республики из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей. Еще 27 человек, включая несовершеннолетнюю девочку, получили ранения, следует из сводки, распространенной штабом территориальной обороны ДНР, передает корреспондент Накануне.RU.

"В результате сегодняшних обстрелов ВФУ в Донецкой Народной Республике погибли семь мирных жителей, еще 27 человек получили ранения, включая девочку-подростка 2006 года рождения", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось о трех погибших из-за обстрелов Петровского района Донецка. Позже стало известно о двух убитых мирных жителей при обстреле Кировского района Донецка и двоих убитых в Парке кованых фигур в Ворошиловском районе.