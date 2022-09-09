ООН выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС

ООН выступает за демилитаризацию Запорожской АЭС сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генсекретаря Стефана Дюжаррика.

"В настоящий момент мы больше всего обеспокоены по поводу безопасности станции и рисков возможного инцидента. Мы разделяем озабоченность генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Первым шагом, как сказал генеральный секретарь [ООН Антониу Гутерриш], могли бы стать обязательства российских и украинских сил не вести боевые действия в районе станции и с ее территории. Запорожская АЭС и прилегающие к ней территории никогда не должны становиться мишенями", - заявил политик, добавив, что необходимо провести демилитаризацию и создать зону безопасности.

Однако на вопрос о том, каким образом и с помощью каких сил должны осуществляться эти меры, Дюжаррик отвечать не стал

Как сообщало Накануне.RU, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил свое предложение о зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС.

"Идея состоит в том, чтобы сказать русским и украинцам: вы принципиально согласны с тем, что станцию нельзя атаковать? Так что давайте заключим простое соглашение по защите, фактически 'санктуаризации' (неприкосновенности) станции", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гросси добавил, что уже связался с обеими сторонами.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчет, в котором говорится о необходимости немедленного создания вокруг ЗАЭС "зоны безопасности", поскольку ведущийся по станции обстрел может привести к последствиям, сопоставимым с эффектом от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу.

.