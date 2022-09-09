ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину превышает 80%

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 80,3% респондентов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает корреспондент Накануне.RU.

При этом за неделю этот показатель снизился на 0,8 п.п. Показатель одобрения деятельности президента с 29 августа по 4 сентября снизился на 1,3 п.п. и составил 76,8%.

Доверие к премьер-министру Михаилу Мишустину снизилось на 1,0 п.п. и составило 61,5%. В целом уровни положительной оценки работы премьер-министра и Правительства России за последнюю неделю составили 51,5% (-0,3 п.п. за неделю) и 50,7% (-0,1 п.п. за неделю) соответственно.

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 37,9% (-1,3 п.п. за август). Вторую и третью позиции в списке, согласно данным опросов в августе 2022 года, занимают Сергей Шойгу 16,8%, (-1,5 п.п. за август) и Сергей Лавров 16,7%, (-3,8 п.п. за август).

Опрос проводился с 29 августа по 4 сентября среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.