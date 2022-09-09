09 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
виза (2012) | Фото:turbooks.ru

Евросоюз максимально упростит получение виз "диссидентам" из России

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала странам Евросоюза максимально упростить получение виз для представителей гражданского общества РФ и "диссидентов", вплоть до отмены консульского сбора для них, сообщает ТАСС со ссылкой на документ с разъяснениями ЕК о порядке выдаче виз гражданам РФ.

"ЕС остается открыт для российских претендентов на получение визы, путешествующих для обязательных целей, включая членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества, - говорится в документе. - Еврокомиссия советует странам ЕС использовать имеющиеся возможности, чтобы упростить условия в таких случаях вплоть до возможности сокращения или отмены консульского сбора", - говорится в сообщении.

Для остальных категорий российских граждан Еврокомиссия рекомендовала увеличить срок выдачи виз до 45 дней.

Напомним, Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией с 12 сентября. Этот режим, в частности, позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле и предполагал широкую выдачу многократных виз.

Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Ограничение затронет и тех россиян, которые имеют визы, выданные в других странах ЕС.

Теги: консульский сбор, диссиденты, евросоюз, еврокомиссия, ес, визы, россияне



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