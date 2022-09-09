09 Сентября 2022
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Дарья Дугина (2022) | Фото: t.me/dplatonova / telegram-канал &quot;PLATONOVA | Z&quot;

В МИД РФ назвали "аморальным бездействием" отсутствие реакции ЮНЕСКО на убийство Дарьи Дугиной

МИД России сделало официальное заявление в связи с отсутствием реакции со стороны руководства секретариата ЮНЕСКО на убийство российской журналистки Дарьи Дугиной (Платоновой), передает корреспондент Накануне.RU.
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Гендиректор этого специализированного учреждения системы ООН обязан "осуждать убийства и любое физическое насилие, направленное против журналистов, как преступление против общества", согласно резолюции 29 сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО от 12 ноября 1997 года.

"Несмотря на неоднократные публичные и осуществленные по дипломатическим каналам призывы российской стороны к руководству Секретариата ЮНЕСКО осудить жестокое убийство российской журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате совершенного диверсантами киевского режима теракта 20 августа с.г., за прошедшее с момента трагедии время этого так и не произошло", - говорится в сообщении.

При этом глава исполнительной структуры ЮНЕСКО Одри Азуле осуждала убийства представителей СМИ, произошедших уже после 20 августа, в отдельных случаях – в день инцидента.

"Рассматриваем подобную ситуацию как яркое проявление глубоко предвзятого подхода руководства Секретариата ЮНЕСКО к исполнению своих служебных обязанностей, как грубое нарушение им принципа беспристрастности и равноудаленности, как это определено в пункте 5 Статьи VI Устава Организации. Попытки сослаться на какие-либо технические причины, якобы ставшие препятствием для добросовестного исполнения Генеральным директором своего мандата, не принимаются. Такие действия, а точнее аморальное бездействие, будут обязательно учтены при выстраивании дальнейшей линии в отношении Секретариата Организации", - заявили в МИД.

Напомним, Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины — Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

Теги: МИД РФ, Дарья Дугина, ЮНЕСКО



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