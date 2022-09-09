«Враг видел в ней опасность»: главред «Русского дома» высказался о причинах убийства Дарьи Дугиной

Российская журналистка Дарья Дугина, которая погибла в результате теракта, была одним из самых ярких и известных популяризаторов идеи Русского мира. По мнению главного редактора журнала «Русский дом» Александра Крутова, именно это сделало ее мишенью для кровавого теракта, целью которого является запугивание всех русских людей.

«Я просто смотрел за ее работой, особенно в последнее время, когда она работала в Донбассе. Она мне показалась девушкой очень целеустремленной, знающей, человеком, который уверен в себе, имеет такой твердый стержень, на что можно опереться. Этот стержень, как я понимаю — это любовь к Родине», — вспоминает Крутов.

Он подчеркнул, что Дарья Дугина была неординарным журналистом, имела огромные познания и умела анализировать события на международной арене, что, по словам главреда «Русского дома», является достаточно редким качеством для журналиста.

«В ее материалах не было местечковости. Такое сейчас редко встречается среди журналистов — это такое государственное историческое мышление, когда человек не просто «что видит, то поет», а он просто видит дальше в этом направлении, в этом будущем», — отметил Александр Крутов.

Крутов считает трагическую гибель Дарьи Дугиной потерей не только для российской публицистики и журналистики, но и огромной утратой для всей России: она имела образ прекрасного будущего для Русского мира и работала над тем, чтобы его приблизить.

«У Дарьи было предназначение быть, я бы сказал, бойцом, человеком, устремлённым в будущее, показывающим, как надо идти и что делать, чтобы это будущее приблизить. Это привлекало и молодежь, и людей более старшего возраста, поэтому я считаю, что ее трагическая смерть говорит только об одном: враг видел в ней потенциальную для себя опасность и поэтому он постарался её убрать раньше из нашей земной жизни», — уверен он.

Дарья Дугина погибла в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины — Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

«Мало кто понимает, что такое Русский мир, где люди живут, обретают не по крови, а по духу, потому что они определены одно целью — любовь к Родине, любовь к России. Поэтому я считаю, что Дарью, как говорят, подбили на взлете. Ее трагическая смерть, то, что она отошла в таком раннем возрасте, говорит только об одном: враг видел в ней потенциальную для себя опасность и поэтому он постарался её убрать раньше из нашей земной жизни», — подытожил Крутов.