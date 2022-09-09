Утверждён оборотный штраф Google на 21,7 миллиарда

Суд утвердил оборотный штраф 21,7 млрд рублей для Google за то, что не удалены фейки о спецоперации на Украине.

Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Напомним, в июле суд в РФ оштрафовал компанию Google более, чем на 21 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной информации. Протокол был составлен 22 июня. Для американского IT-гиганта в тот момент это второй оборотный штраф: в декабре прошлого года на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд руб. В мае приставы завели в отношении компании дело о его принудительном взыскании. В том же месяце сообщалось, что исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд руб. оборотного штрафа и 505 млн руб. исполнительского сбора прекращено.